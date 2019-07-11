ЗВЕЗДЫ

Караулова появилась перед поклонниками с новой прической

Певица примерила образ брюнетки для съемок в новом клипе.

Караулова появилась перед поклонниками с новой прической
Юлианна Караулова. фото: instagram.com/yulianna_karaulova/

Юлианна Караулова прославилась благодаря проекту «Фабрика звезд». Позже она также стала частью группы «5sta Family». А последние три года девушка занимается сольной карьерой при поддержке Яны Рудковской. В личной жизни певицы тоже все гладко. Уже больше пяти лет она встречается с саунд-продюсером Андреем Черным. Они даже хотели сыграть свадьбу в Грузии в 2018 году, но в итоге отложили торжество из-за нехватки времени.

Не так давно Юлианна выпустила трек «Танцы на нервах». А вскоре решила снять на свою песню клип. Для съемок артистка решила преобразиться. Она всегда была блондинкой и почти не меняла оттенок волос. Накануне же поклонники увидели певицу с новой прической. У нее появилась челка, а локоны стали темно-шоколадного цвета.

«А как вам такая девочка? Мы называем ее Роскошка. Она слегка сумасшедшая и немного отлетевшая. Впрочем, скоро все узнаете сами», — поделилась Караулова.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни заявили, что так она выглядит очень привлекательно, а другие потребовали вернуть прежний цвет. «Тебе очень идёт темный цвет», «Ой, как хорошо то тебе», «Необычный образ, но очень классный», «Светлой милее была», «Совсем другой человек», — прокомментировали пост поклонники. Впрочем, певица не стала скрывать, что это только парик.

Съемки клипа продлились больше 12 часов. Помогала ей Екатерина Решетникова — хореограф шоу «Танцы». Сюжет ролика пока хранится в тайне. Однако Юлианна показала ссадины на руках, а также несколько раз сменила локацию, поэтому поклонники не сомневаются, что клип получится интересным.

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Караулова появилась перед поклонниками с новой прической
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