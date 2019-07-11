Рэпер L’One признался, сколько стоит уход из лейбла Тимати

Исполнитель хотел покинуть лейбл Black Star ещё два года назад, но столкнулся с невыполнимыми для этого условиями.

В последнее время скандалы все чаще сопровождают лейбл Тимати Black Star. Недавно Егор Крид смог урегулировать конфликт и после ухода сохранить свой псевдоним и право на песни. После успешной попытки коллеги, рэпер L’One решил последовать его примеру, но все оказалось не так просто.

Исполнителю пригрозили, что после расторжения контракта он не сможет исполнять свои песни. Это возмутило L’One до глубины души. Рэпер подал в суд на лейбл Black Star. Он внимательно перечитал договор и нашел интересную особенность, о которой сообщил у себя в Instagram.

больше по теме Тимати похвастался очередной эксклюзивной игрушкой Певец счастлив, что у него в руках оказался столь ценный трофей.

Вроде бы Black Star оплачивал расходы рэпера, но по факту за запись музыки на студии, сессионных музыкантов и съемки клипов платил сам рэпер L’One. Лейбл просто вычитал расходы из гонорара исполнителя.

Также в Twitter музыкант признался, что хотел расстаться с Тимати и компанией несколько лет назад. Тогда перед его намерениями оказалась преграда – Black Star требовал баснословный откуп.