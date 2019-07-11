Жади уже не та: Джованна Антонелли не скрыла морщины на лице

Джованна Антонелли стала знаменита благодаря бразильскому сериалу «Клон», в котором она сыграла обаятельную восточную красавицу Жади. С момента съемок этой картины прошло 17 лет, а поклонники не перестают его пересматривать и вспоминать. За это время актриса успела расстаться с Мурилу Бенисиу, которому подарила сына Пьетро. Уже десять лет она живет с режиссером Леонардо Ногейрой. Антонелли родила от него дочек-близняшек Антонию и Софию, но свадьбу влюбленные пока не сыграли.

В 43 года Джованна не боится экспериментировать с имиджем. Она представала и блондинкой, и с каре. Девушка даже сыграла обольстительную мошенницу в новелле «Второе солнце». Поклонники с удовольствием следят за тем, как она меняется и путешествует. Не так давно артистка показала своих подросших наследниц и даже устроила романтичную фотосессию с супругом. В обычной жизни Антонелли предпочитает обходиться без косметики.

Недавно она заметила красивое небо и решила сделать селфи на его фоне. Актрису не смутило, что она была без макияжа. Снимок без фотошопа и фильтров она опубликовала в соцсети. В кадре Джованна улыбается, при этом на ее лице видны морщинки. Поклонники были поражены тому, что она так сильно постарела. «Без макияжа выглядит совсем по-другому», «Как она постарела, но на этом фото, в любом случае, красивая», «Зато не использует ботокс. И это правильно», — прокомментировали пост подписчики.

Стоит отметить, что Антонелли продолжает следить за собой. Она обладает стройной фигурой и постоянно облачается в мини-платья или лосины, чтобы подчеркнуть стройные ноги. Одно время актриса жила в США, но потом вернулась в Бразилию. Все свободное время она посвящает своим детям.