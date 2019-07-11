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Лайма Вайкуле вспомнила, как справилась с тяжелым заболеванием

Певица откровенно рассказала о борьбе за собственное здоровье.

Лайма Вайкуле вспомнила, как справилась с тяжелым заболеванием
Лайма Вайкуле. Фото: globallookpress.com

Несколько лет назад известие о том, что Лайма Вайкуле борется с тяжелым онкологическим заболеванием, очень огорчило поклонников знаменитой артистки. Сообщалось, что у певицы обнаружили рак молочной железы в последней стадии. К счастью, в итоге она сообщила, что сумела справиться со смертельным недугом.

В новом выпуске шоу YouTube-канала «А поговорить?» Вайкуле откровенно рассказала о болезни. Злокачественное новообразование у нее нашли в США, куда ее привела сама судьба. Если бы не американские врачи, которые обнаружили и начали лечить рак, она уже давно бы скончалась.

Но, по словам Вайкуле, рака груди у нее не было. Где именно проявилось заболевание, исполнительница не сообщила, желая сохранить это в тайне.

«Могу сказать определенно: это не был рак груди. Какой – неважно, я не люблю переходить на анатомию моего тела. Терпеть этого не могу, это вульгарно» – говорит певица.

Сейчас Вайкуле полностью здорова. Об этом ей сообщили врачи в Риге, проводившие полное обследование. Певица отметила, что болезнь ее сильно изменила. Она перестала стремиться к славе и обратилась к религии, что делают многие из тех, кому довелось столкнуться с онкологией.

Лайма Вайкуле рассказала о болезни.
Кадр из видео YouTube-канала «А поговорить?»
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борьба с онкологиейЛайма Вайкулеонкологическое заболеваниепевицарак груди

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Лайма Вайкуле вспомнила, как справилась с тяжелым заболеванием
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