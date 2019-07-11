ЗВЕЗДЫ

Пиар-директор Бузовой рассказал о ее состоянии здоровья

Телеведущая получила травму во время участия в съемках шоу «Форт Боярд».

Пиар-директор Бузовой рассказал о ее состоянии здоровья
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Неделю назад Ольга Бузова нашла время, чтобы немного отдохнуть. Несколько дней она провела во французском городе Сан-Тропе, где много купалась, загорала и веселилась с подругами. Девушка набралась сил после того, как два дня провела на футбольном поле в Барселоне, в качестве игрока футбольного клуба. Однако телеведущая любит устраивать себе разнообразные жизненные проверки, поэтому не отказалась принять участие еще в одной авантюре. Она снялась в передаче «Форт Боярд».

10 и 11 июля в старинной крепости в форте Бискайского залива шли съемки нового выпуска проекта, в котором вместе с Олей приняли участие Анна Седокова, Анна Хилькевич, Наталия Медведева, Айза Анохина, Виктория Боня, Евгений Папунаишвили и другие известные персоны. В первый же день Бузова призналась, что столкнулась с реально страшными для себя вещами. На снимке со съемок она была запечатлена в помещении с большим количеством насекомых.

Позже телеведущая призналась, что получила травму во время одного из испытаний. Ее нога сильно распухла. Портал Teleprogramma.pro связался с пиар-директором девушки Антоном Богословским. Он рассказал, что Ольга смогла пройти все испытания. Она заметила, что травмировала ногу, когда уже вернулась в гостиницу.

«Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она хромает, нога опухла, но у нас очень насыщенный график», — отметил Антон.

По его словам, Бузовой предстоит сняться в реалити-шоу «Дом-2», а уже после этого ее осмотрит врач. По словам пиар-директора, телеведущая не будет отменять концерт, который намечен на 13 июля и пройдет в Новосибирске.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БузоваОльга БузоваОльга Бузова последние новостиПрограмма "Форт Боярд"состояние здоровья

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пиар-директор Бузовой рассказал о ее состоянии здоровья
Интересно?
Поделись с друзьями: