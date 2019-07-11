Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

После шокирующей новости о расставании с Брэдли Купером поклонники Ирины Шейк думают о том, как родители в будущем будут проводить время с дочерью. Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.

Ирина почти ничего не рассказывает о личной жизни. Она никогда не комментировала слухи о романах и расставаниях. Фанаты мало что знают и о дочке Шейк, но теперь звезда приоткрыла завесу тайны.

По словам модели, она назвала дочку в честь бабушки, правда, на французский манер, в то время как «де Сьен» означает «На реке Сена», которая протекает в Париже. Имя «Лея» напомнило Шейк имя «Галина». Мать её отца была героиней Великой Отечественной войны. Бабушка научила модель быть сильной и добиваться своего. По этой же причине Ирина Шейк любит отмечать 9 Мая – правда, чаще это делает в США.

Модель часто общается с земляками — после разрыва с Брэдли Купером звезда переехала из Лос-Анджелеса в район Манхеттена, где вместе со знакомыми посещает русскую баню и устраивает русские ужины. Ирина Шейк учит Лею русскому языку и надеется, что однажды привезет дочь на родину. При этом она не собирается возвращаться в Россию насовсем, сообщает Harper’s Bazaar.