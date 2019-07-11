ЗВЕЗДЫ

Жигунов отметил позитивные последствия романа с Заворотнюк

Актер дал откровенное интервью в студии программы «Судьба человека».

Жигунов отметил позитивные последствия романа с Заворотнюк
Жигунов два года жил с Заворотнюк/globallookpress.com

Актер Сергей Жигунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» философски подошел к своему роману с актрисой Анастасией Заворотнюк. Звезды сдружились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Между ними вспыхнул роман. В итоге вместе они были на протяжении двух лет. Актер даже ушел из семьи, разведясь с актрисой Верой Новиковой. Правда, затем он снова стал с ней жить вместе. Они во второй раз сыграли свадьбу.

Жигунов вспомнил свой роман с Заворотнюк/globallookpress.com

«Я часто задавал себе вопрос, почему так произошло. Могут ли люди быть счастливы, если они несвободны? Как правильно жить дальше? Быть счастливым, наплевав на мнение окружающих, или несчастливым, но порядочным. Что честнее? – спросил актер сам у себя.

По словам Сергея Жигунова, вся эта история с романом с Заворотнюк очень непростая. И он рад, что все завершилось именно так. При этом он заявил, что пару лет вокруг его персоны было довольно шумно. Журналисты попили ему крови. По словам актера, он не мог ничего сделать. Любое его действие напоминало взрыв гранаты, из которой, как он выразился, вытекала жидкость цвета фашистской чумы.

«Чем больше я живу, тем больше ощущаю, что жизнь сложная штука. Был непростой момент, когда я снова увидел Веру. Нам удалось восстановить отношения. Я благодарен жене, что прожил еще десять лет во втором браке. Мы стали бережнее относиться друг к другу. Семейная жизнь, скажу я вам, опасная вещь. Возникает много привычек, которые приводят к печальным ситуациям», — сказал актер.

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Анастасия ЗаворотнюкВера НовиковаПрограмма "Судьба человека"Сергей Жигунов

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Жигунов отметил позитивные последствия романа с Заворотнюк
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