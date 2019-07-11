В мини-платье и с утюгом: Шейк снялась в новой фотосессии

Уже месяц в прессе обсуждают расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. Пока пара отмалчивается и не комментирует слухи, всплывают все новые подробности их размолвки. Первое время в случившемся винили Леди Гагу, которой стали приписывать роман с Купером, когда она снималась в его фильме «Звезда родилась». На днях стало известно, что причина ссоры вроде как кроется в матери актера Глории, с которой у модели так и не сложились дружеские отношения.

больше по теме Ирина Шейк в боди и сапогах украсила обложку глянца Модель поддержала издание, которое решило больше внимания уделять охране окружающей среды.

Сейчас Ирина живет с дочкой Леей в Нью-Йорке. За наследницей ей помогает приглядывать ее мама Ольга Шайхлисламова. Несмотря на темную полосу в жизни, девушка не унывает и продолжает активно работать. Недавно ее фото украсило обложку известного журнала. На снимке модель предстала в боди и сапогах, показав свою привлекательность. Похоже, что Шейк готовится вновь сразить поклонников своей красотой.

Накануне фотограф Эллен фон Унверт поделилась бэкстейджем с новой фотосессии. На коротком видео русская красавица была запечатлена в облегающем красном мини-платье. Она стояла в прачечной и гладила кружевное белье. Поклонники пришли в восторг от образа сексуальной домохозяйки. Они в очередной раз одарили Ирину комплиментами. «Королева», «Так хороша», «А гладить бюстгальтер — это преданность», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Эллен работает со многими звездами, включая Майли Сайрус и Кристину Агилеру. Русская супермодель также не в первый раз становится ее музой. Не так давно она сняла Шейк в душе в черном нижнем белье. К слову, сейчас девушка покину Нью-Йорк. Она отправилась в рабочую поездку. Скорее всего, скоро модель предстанет в новом образе.