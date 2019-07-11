Жигунов вспомнил встречу с Владом Листьевым в день убийства

Актер Сергей Жигунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что был одним из последних, кто видел живым в 1995 году тогдашнего генерального директора ОРТ Владислава Листьева. Напомним, что медиаменеджер был убит в подъезде собственного дома двумя неизвестными 24 года назад. Одно из самых резонансных убийств середины девяностых годов до сих пор не раскрыто.

Как сказал Сергей Жигунов, в тот роковой день он был в кабинете у Листьева. В те годы именно генеральный директор ОРТ выделял деньги на съемку новых картин. «Мы пообщались и после меня к нему в кабинет зашел еще один человек. Я слышал только урывками их разговор. Там летели искры. После этого убийства генералы МВД в течение десяти лет таскали меня по кабинетам и просили вспомнить тот разговор Листьева с мужчиной», — заявил Жигунов. При этом он так и не назвал мужчину, который зашел в кабинет Листьева после него.

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Как объяснил актер, в те годы людей убивали в первую очередь из-за денег. Как выяснилось, Сергея и самого могли не раз застрелить. «Как-то раздался звонок. Мужчина мне говорит: «А ты что от нас прячешься. Мы тебя уже неделю ищем. Ты нам денег должен», — вспомнил актер.

Также он рассказал, что нынешний генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст в бронежилете и с четырьмя автоматчиками заходил к нему в монтажную, где шли съемки социальной рекламы. «У всех были проблемы в те годы. К счастью, это страшное время позади», — отметил Сергей Жигунов.