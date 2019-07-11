Жигунов объяснил причины окончания дружбы с Харатьяном

По словам актера, все противоречия между ними возникали по глупости.

Актер Сергей Жигунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, почему закончилась его дружба с партнером по картине «Гардемарины, вперед!» Дмитрием Харатьяном. В конце восьмидесятых годов актеры были не разлей вода, а потом между ними пробежала черная кошка. Причем шаг навстречу друг другу они не сделали даже спустя почти тридцать лет.

«Много тогда было разных обстоятельств. В конце съемок фильма про гардемаринов мы сильно поссорились. По глупости, конечно. Сейчас я это отчетливо понимаю. Между нами просто существовали скрытые противоречия, которые вылились в один прекрасный момент наружу», — заявил актер.

Как сказал Сергей Жигунов, за последние годы они несколько раз виделись с Дмитрием Харатьяном. Даже общались, но прежних теплых отношений и настоящей мужской дружбы между ними уже нет и не будет.

«Мы просто перестали дружить. Так бывает. Если честно, то сегодня мне нерадостно от этого. Мы прожили долгую творческую жизнь, но, как порой и в семейной жизни, наступает между людьми разлад. Какие-то непреодолимые внутренние противоречия», — сказал Сергей Жигунов.