Джанабаева купила на Лазурном берегу необычный головной убор

Альбина Джанабаева прекрасно проводит время на Лазурном побережье Франции вместе с мужем и детьми. Певица находит время и на шопинг. На своей странице в Instagram Альбина разместила фото и видео, на которых она красуется в роуче – головном уборе индейцев.

«Все-таки купила я себе головной убор и нашла его очень достойным. Класс!» — прокомментировала видео звезда.

Разместив фото в такой же экипировке на фоне этнического рынка, Джанабаева задала подписчикам вопрос, какое именно чудо она напоминает им в разноцветных перьях.

Фанаты вспомнили Элтона Джона, Филиппа Киркорова и короля Джулиана из «Мадагаскара». Почти все отметили, что роуч красавице к лицу и сделали комплименты ровному, шоколадному загару, который артистка приобрела в отпуске.

Ранее Альбина рассказала в социальной сети, что побывала в парке развлечений, где покаталась с 15-летним сыном Костей на катере. Подписчики отметили, что парень вырос настоящим красавцем. Костя занимается плаванием, точными науками и далек мыслями от шоу-бизнеса.