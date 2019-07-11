Жигунов рассказал, как чудом не погиб на съемках «Гардемарины, вперед!»

Актер Сергей Жигунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как получил опаснейшую травму глаза во время съёмок фильма «Гардемарины, вперед!» Как выразился актер, он поймал лицом шпагу. «У меня перебит зрительный нерв в верхнем веке. Я просто каким-то чудом не погиб. Успел повернуть голову, и шпага прошла под углом. Иначе верная смерть», — заметил он.

По словам Сергея Жигунова, после выхода картины на экраны на него обрушилась всесоюзная слава. При этом он стал очень дисциплинировано себя вести. «По молодости я часто участвовал в разных драках. После выхода фильма о приключениях гардемаринов я понял, что хулиганить больше нельзя. Совсем другой резонанс. Ко мне было пристальное внимание прессы. Причем в любой ситуации журналисты подавали свои материалы так, как будто я во всем виноват. Даже когда однажды заступился за девушку, все перевернули. Все в те годы говорили: «Он известный, поэтому распускает руки», — заметил актер.

больше по теме Сергей Жигунов станет продюсером нового сериала про приключения гардемаринов При этом актер дал понять, что сам сниматься в телевизионной картине не будет.

Также Сергей Жигунов вспомнил, как в начале девяностых годов решил стать кинопродюсером. Времена, как он сказал, тогда были очень непростые. При этом он совершенно не знал, что получится из его нового опыта. Кино, по сути, тогда он делать не умел.

«Наверное, это было какое-то безумие. На «Мосфильме» все павильоны были завалены памперсами и сахаром. Работы практически ни у кого не было. Но я рискнул и считаю, что не прогадал», — подытожил Сергей Жигунов.