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Ирина Пегова устроила себе активный отдых во Франции

Актриса путешествует вместе с дочкой и сестрой по Лазурному побережью.

Ирина Пегова устроила себе активный отдых во Франции
Ирина Пегова. фото: globallookpress.com

Не так давно Ирина Пегова завершила театральный сезон, поэтому со спокойной душой ушла в отпуск. Сначала несколько дней она провела в детокс-клинике, чтобы оздоровиться. Также актриса навестила родственников в Нижегородской области. Проведя несколько недель в деревне, артистка отправилась на настоящий отдых во Францию. Правда звезда предпочла не просто гулять по Парижу и любоваться красивыми видами, а устроить себе целое путешествие.

Компанию Ирине составляет дочка Татьяна, а также сестра, которую тоже зовут Татьяна. Каждое утро актрисы начинается с пробежки. Она бегает вдоль побережья в Ницце и останавливается лишь для того, чтобы попить воды. За несколько недель знаменитость успела побывать в городе Сен-Поль-де-Ванс, где отведала круассанов и увидела старинные здания 16 века. А минувший четверг Пегова провела в горах. Она поднялась в Альпы, побывала в Панда-парке и даже не побоялась прокатиться на тросе.

Артистка поделилась видео, в котором запечатлены моменты ее путешествия. Позитивные эмоции она тоже не скрыла. «Я очень люблю ! И горный воздух, и свежесть, было не жарко И очень весело, лишь иногда страшно», — поделилась Ирина. Поклонники восхитились смелостью актрисы и ее спортивной подготовкой. «Ни страха в глазах. Один задор», «Храбрая вы девушка! Так держать! Отдыхать и сиять как сейчас!», «Бесстрашная и отважная», «У вас даже лицо сияет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Пеговой не так давно исполнился 41 год. Она старается следить за собой. Перед поездкой Ирина обновила прическу. На отдых она взяла не только спортивный костюм, но и кокетливую юбку, несколько маек и шорты. Поклонники уверены, что после такого активного времяпрепровождения звезда вернется домой еще и похудевшей.

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Ирина Пегова устроила себе активный отдых во Франции
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