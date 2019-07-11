Майли Сайрус едва не разбилась на самолете с семьей

Американская актриса и певица, получившая мировую известность, снявшись в главной роли в фильме «Ханна Монтана», летела из США в Великобританию, чтобы выступить на музыкальном фестивале Glastonbury. В полете возникла внештатная ситуация: Сайрус с семьей могла погибнуть, о чем рассказала в своем подкасте ее старшая сестра Брэнди. Она летела вместе с Майли и матерью.

«Наш самолет дважды заходил на аварийную посадку и не мог приземлиться, потому что на пути были другие самолеты. Я тряслась от страха, но пыталась сохранять спокойствие, ведь кто-то должен был. Майли забралась ко мне на колени, мама держала меня за руку, поначалу никто не говорил нам, что происходит», — объяснила Брэнди.

По словам сестры Майли, после того, как опасная ситуация миновала, пассажирам сообщили, что на маршруте в небе был другой самолет, и лайнеры чудом не столкнулись. Самолет несколько минут кружил в небе, затем снова начал снижаться, но ситуация повторилась. Лайнер снова взмыл в воздух. Мама девушек заплакала, началась паника, но, по уверению Брэнди, лично она смогла держать себя в руках ради близких.

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Самолет смог сесть лишь с третьей попытки, и Майли с успехом выступила на фестивале. Поклонникам и в голову не могло прийти, что их кумир чудом избежала катастрофы, сообщил super.ru.