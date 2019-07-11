ЗВЕЗДЫ

Джош O’Коннор получил в «Короне» роль принца Чарльза благодаря ушам

Актер был уверен, что удача улыбнется ему, как только Netflix объявил кастинг для третьего сезона сериала.

Джош O’Коннор получил в «Короне» роль принца Чарльза благодаря ушам
Роль принца Чарльза в "Короне" досталась Джошу O'Коннору. Фото: Global Look Press

Говорят, для того, чтобы сделать головокружительную карьеру в шоу-бизнесе нужно иметь талант и везение. Однако Джошу O’Коннору понадобилось еще кое-что — определенная форма ушей.

Многие обладатели торчащих ушей хотели бы избавиться от этого недостатка, но только не Джош. Ведь именно благодаря им он сумел получить роль принца Чарльза в «Короне».

Актер признался: он знал, что удача улыбнется ему, как только Netflix объявил кастинг для третьего сезона сериала.

«Я сразу же спросил себя, кто будет играть Чарльза. Я не знаю никого из моих ровесников, у кого бы были такие же уши. Они у меня не огромные, но торчат», — рассказал он.

Однако как только его взяли на эту роль, он практически сразу понял, что все не так просто. «Первое, что я узнал, так это то, что абсолютно невозможно скопировать реального человека. Я не знаю, какой он, и никто из нас этого не знает», — рассказал он о своих трудностях.

Тем не менее, Джошу все-таки удалось воссоздать образ принца, хотя на это ушло много времени. По словам актера, он «двигался со скоростью черепахи».

Он также рассказал о своих впечатлениях об оскароносной актрисе, сыгравшей в третьем сезоне Елизавету II.

«Я то и дело посреди сцены ловил себя на мысли, что работаю с самой Оливией Колман», — признался Джош.

«Но когда звучало «Стоп, снято», то она совсем не по-звездному предлагала побаловаться чайком. Хотя и говорят, что никогда не знаешь, как ваши кумиры ведут себя в реальной жизни, я не уверен, что может быть более прекрасным, чем это», — цитирует O’Коннора Mirror.

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NetflixБританская королевская семьякастингпринц ЧарльзрольСериал "Корона"сериалы Netflix

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Джош O’Коннор получил в «Короне» роль принца Чарльза благодаря ушам
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