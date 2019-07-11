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«Билан в пальто!»»: стало известно, как Гном Гномыч называет певца

Плющенко показал смешной видеоролик с сыном в главной роли.

«Билан в пальто!»»: стало известно, как Гном Гномыч называет певца
Александр Плющенко рассказал, как зовет Билана/globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко разместил в Instagram смешной видеоролик со своим семейством. В один из дней он решил прокатиться на электросамокате с сыном Сашей (близкие называют его Гном Гномычем), который, как известно, также увлечен фигурным катанием. Запись в это время вела супруга спортсмена Яна Рудковская.

«Ах, эти белые розы. Желтые тюльпаны. Сань, кто поет эту песню», — спросила она своего ребенка. На это юный фигурист заявил: «Эту песню поет Дима Билан». Рудковская спросила сына: «А как ты его называешь?» «Кто, кто, Билан в пальто!» — заявил мальчик, после чего отправился кататься со своим отцом.

Отметим, что Яна Рудковская долгие годы является продюсером Димы Билана. В 2008 году певец одержал победу на музыкальном песенном конкурсе Евровидение. Именно там продюсер сблизилась с Евгением Плющенко, за которого вскоре вышла замуж.

Кстати, в одном из интервью Рудковская отмечала, что если бы на ее пути не встретился Евгений Плющенко, то она вполне могла бы выйти замуж за Диму Билана. Тот, в свою очередь, обещал когда-то жениться на модели Елене Кулецкой, но холост по сей день.

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Александр ПлющенкоДима БиланЕвгений ПлющенкоЯна Рудковская

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«Билан в пальто!»»: стало известно, как Гном Гномыч называет певца
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