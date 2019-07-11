ЗВЕЗДЫ

Бондарчук поддержала «цирковую» позу Наташи Королевой

Звездный флешмоб набирает обороты.

Бондарчук поддержала «цирковую» позу Наташи Королевой
Светлана Бондарчук/instagram.com/a030aa/

Все началось с того, что Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram снимок известной американской блогерши, где обнаженная дама стоит на голове, «скрутив» ноги так, как мало кто сможет. Это фото так впечатлило Наташу Королеву, что она не удержалась и тоже сфотографировалась обнаженной «вверх тормашками». Правда, Наташа не стала заплетать свои стройные ножки, чтобы не портить красоту.

«Сегодня утром меня впечатлил пост Светы Лободы! В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое… Я знаю, что я прекрасна!» — поделилась свои эмоциями Наташа в Instagram, на всякий случай отключив возможность комментировать пост.

Стильная Светлана Бондарчук не стала раскрывать свои эмоции и без слов опубликовала фото своей грациозной фигуры, но сделав упор не на ноги, а на обнаженную спину.

Звездный флешмоб, похоже, набирает обороты, кто следующий?

Между тем американская блогерша из Нью-Йорка пристыдила Лободу за размещение ее фото без указания авторства. Впрочем, Instagram вскоре удалил ее фото со страницы Лободы. А сама певица попыталась оправдаться, заметив, что не утверждала, будто бы на снимке запечатлена именно она.

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Наташа КоролеваСветлана БондарчукСветлана Лобода

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Бондарчук поддержала «цирковую» позу Наташи Королевой
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