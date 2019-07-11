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Нетребко отметила возвращение с гастролей дружеским пикником на крыше

Оперная дива собрала друзей и близких за щедро накрытым столом.

Нетребко отметила возвращение с гастролей дружеским пикником на крыше
Анна Нетребко/https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Конец июня и начало июля мировая знаменитость провела вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, в Италии. А именно в Вероне, где на фестивале «Арена ди Верона» пара выступала в новой постановке «Травиаты». Анна, активно ведущая свою страницу в Instagram, рассказала подписчикам, что вернулась домой и устроила родным и друзьям пир на крыше дома, с которой открывается великолепный вид на Вену.

Анна сняла на видео момент, когда гости собираются за красивым, нарядным столом. Среди блюд можно видеть аппетитные королевские креветки, зеленый салат, блюдо с брокколи, картошку с мясом. На крыше установлен и мангал.

«Идите скорее за стол, мы наготовили.. А там у нас рыбка лежит», — сообщает Анна переводя камеру на кованый мангал. За кадром слышится и уточняющая реплика супруга оперной дивы Юзефа: «Это камбала».

Пост звезды подписан очень оптимистично: «Ура! Вернулись домой! Терраса-патИ». Подписчики с особым интересом отнеслись к блюдам, поинтересовавшись у Анны рецептами и сделав ей комплименты как радушной хозяйке.

Отметим, Юсиф Айвазов после женитьбы на Анне переехал к ней из Италии в Вену, где она обосновалась с сыном Тьяго от уругвайского тенора Эрвина Шротта. Для Анны брак с Юзефов первый официальный, а он был до нее женат на итальянке, журналисте Адель Феррари, которая почти на 40 лет старше его.

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Анна Нетребко

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Нетребко отметила возвращение с гастролей дружеским пикником на крыше
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