Нетребко отметила возвращение с гастролей дружеским пикником на крыше

Конец июня и начало июля мировая знаменитость провела вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, в Италии. А именно в Вероне, где на фестивале «Арена ди Верона» пара выступала в новой постановке «Травиаты». Анна, активно ведущая свою страницу в Instagram, рассказала подписчикам, что вернулась домой и устроила родным и друзьям пир на крыше дома, с которой открывается великолепный вид на Вену.

Анна сняла на видео момент, когда гости собираются за красивым, нарядным столом. Среди блюд можно видеть аппетитные королевские креветки, зеленый салат, блюдо с брокколи, картошку с мясом. На крыше установлен и мангал.

«Идите скорее за стол, мы наготовили.. А там у нас рыбка лежит», — сообщает Анна переводя камеру на кованый мангал. За кадром слышится и уточняющая реплика супруга оперной дивы Юзефа: «Это камбала».

Пост звезды подписан очень оптимистично: «Ура! Вернулись домой! Терраса-патИ». Подписчики с особым интересом отнеслись к блюдам, поинтересовавшись у Анны рецептами и сделав ей комплименты как радушной хозяйке.

Отметим, Юсиф Айвазов после женитьбы на Анне переехал к ней из Италии в Вену, где она обосновалась с сыном Тьяго от уругвайского тенора Эрвина Шротта. Для Анны брак с Юзефов первый официальный, а он был до нее женат на итальянке, журналисте Адель Феррари, которая почти на 40 лет старше его.