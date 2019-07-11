Жанна Бадоева потеряла в командировке чемодан косметики

Телеведущая Жанна Бадоева в последние годы практически живет в самолете. А сейчас и вовсе летает практически каждую неделю, так как приступила к съемкам второго сезона «Жизнь других» (Первый канал). Но такое с ней случилось впервые: по пути из корейского Сеула в португальский Лиссабон потеряли ее чемодан с вещами.

Жанна только похвасталась тем, как трепетно относятся к красоте в Южной Корее. Так нахваливала ультрасовременные косметические процедуры, что и сама решилась лечь под под лазер. С помощью лазера в сеульской клинике пластической хирургии ей удалили капиллярную сетку на лице, писал портал Teleprogramma.pro. А еще телеведущая купила целый чемодан корейской косметики, которая славится на весь мир своим качеством. И вдруг весь этот «клад» потерял авиаперевозчик.

«Я накупила себе в Южной Корее просто массу косметики: маски для глаз, для лица, для живота, для локтей… Ну, в общем для всего. И, когда в аэропорту взвесили мой багаж, оказалось, что чемодан косметики весит больше разрешенного веса. Ну не выбрасывать же патчи?! Пришлось доплатить за перевес. И вдруг, по прибытию в Италию, мне заявили, что мой чемодан потерялся! Раньше со мной такое случалось лишь единожды — в Индии. Но тогда я так не нервничала, а в этот раз двое суток не спала — все размышляла, куда же улетела моя косметика» , — с досадой рассказала о случившемся Жанна Бадоева.

Причем, улетели в неизвестном направлении не только маски, но и вещи телеведущей, и Жанне пришлось ходить в вещах своей дочки. К счастью для юной леди, недолго: уже через двое суток чемодан Бадоевой вернули. Но то ли еще будет, ведь в новом сезоне «Жизнь других» Жанна планирует еще больше перелетов и встреч. Впереди Берлин и Куба, Дели и Нью-Йорк, Лондон и даже Исландия.