ЗВЕЗДЫ

Королева после фото «вверх тормашками» похвалила своего массажиста

Звезда заявила, что ее близкий друг Вадим Андреев - большой кудесник.

Королева после фото «вверх тормашками» похвалила своего массажиста
Наташа Королева похвасталась своим массажистом/globallookpress.com

Певица Наташа Королева в сторис Instagram похвасталась своим массажистом, который прекрасно делает ей, как она выразилась, визаж ног. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как мужчина искусно работает с исполнительницей, которая не забывает комментировать его действия.

Наташа Королева похвасталась массажистом/instagram.com/koroleva__star/

«Понимаете, в чем силен Вадим Андреев. Вот его сила! Главный визаж – это визаж ног. Красивые ноги у артистки – залог успеха. Ты же Ваенге и Успенской тоже мажешь ноги кремом. Любочка, Леночка, вы же понимаете, что он блестяще это делает, девочки. Нам очень повезло. Полный сервис», — сказала она. В конце ролика свои «пять копеек» вставил и Андреев. «Я всего лишь отрабатываю свой рекламный контракт», — заявил он.

Отметим, что Наташа Королева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой обнаженная певица встала на голову. Так артистка отреагировала на снимок, который появился ранее на страничке Светланы Лободы. Украинская певица решила привлечь внимание к своему концерту, который пройдет 16 июля в Нижнем Новгороде, и разместила снимок обнаженной американской блогерши, практикующей йогу, «вверх тормашками».

Кстати, американка уже отреагировала на ситуацию. Она обвинила Лободу в том, что та не спросила ее разрешения. В итоге Instagram удалил снимок Лободы, так как были нарушены авторские права. В ответ исполнительница заблокировала блогершу, которая теперь не может оставлять комментарии на страничке певицы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Наташа Королеваоткровенный снимокСветлана Лобода

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Королева после фото «вверх тормашками» похвалила своего массажиста
Интересно?
Поделись с друзьями: