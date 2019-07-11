Королева после фото «вверх тормашками» похвалила своего массажиста

Певица Наташа Королева в сторис Instagram похвасталась своим массажистом, который прекрасно делает ей, как она выразилась, визаж ног. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как мужчина искусно работает с исполнительницей, которая не забывает комментировать его действия.

«Понимаете, в чем силен Вадим Андреев. Вот его сила! Главный визаж – это визаж ног. Красивые ноги у артистки – залог успеха. Ты же Ваенге и Успенской тоже мажешь ноги кремом. Любочка, Леночка, вы же понимаете, что он блестяще это делает, девочки. Нам очень повезло. Полный сервис», — сказала она. В конце ролика свои «пять копеек» вставил и Андреев. «Я всего лишь отрабатываю свой рекламный контракт», — заявил он.

Отметим, что Наташа Королева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой обнаженная певица встала на голову. Так артистка отреагировала на снимок, который появился ранее на страничке Светланы Лободы. Украинская певица решила привлечь внимание к своему концерту, который пройдет 16 июля в Нижнем Новгороде, и разместила снимок обнаженной американской блогерши, практикующей йогу, «вверх тормашками».

Кстати, американка уже отреагировала на ситуацию. Она обвинила Лободу в том, что та не спросила ее разрешения. В итоге Instagram удалил снимок Лободы, так как были нарушены авторские права. В ответ исполнительница заблокировала блогершу, которая теперь не может оставлять комментарии на страничке певицы.