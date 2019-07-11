ЗВЕЗДЫ

Лазарев показал сыну обитателей уникального зоопарка в Майами

Певец проводит каникулы вместе с сыном Никитой.

Лазарев показал сыну обитателей уникального зоопарка в Майами
Сергей Лазарев/instagram.com/lazarevsergey/

Последние фото на странице Сергея Лазарева в Instagram рассказывают о великолепном отдыхе музыканта в Майами-Бич, во Флориде (США). Каникулы Сергей проводит вместе с 5-летним сыном Никитой. Судя по репортажам, которые Лазарев ведет с отдыха, он уделяет немало времени наследнику: водит мальчика в кафе, развлекает. На днях отец и сын вместе сходили в уникальный огромный зоопарк Майами, где живут более двух тысяч животных.

Снимок, на котором довольные, улыбающиеся Лазаревы в майках, шортах и бейсболках стоят на фоне вольера со слонами, Сергей подписал следующим образом: «Счастья полные штаны… Решил поделиться с вами еще фотографиями из зоопарка. У нас впереди еще Диснейленд… выкладывать?».

Нужно ли упоминать, что поклонники ответили утвердительно на вопрос своего кумира. «Ждем новых фото! Отличного отдыха и море положительных эмоций!», «Конечно, выкладывать! Ваши красочные истории смотрим и читаем с удовольствием!» — обратились к певцу подписчики.

Отметим, зоопарк Майами устроен так, что животные живут в условиях, максимально приближенных к природным. И они не отделены от посетителей железными клетками. Их разделяют лишь небольшие рвы и заборы. Взрослые и дети, к примеру, могут покормить жирафа, посмотреть, как плавает тигр, охотится гиена или гуляет семейство карликовых бегемотов. Тем, кто хочет посмотреть на опасных хищников вблизи, советуют воспользоваться искусственными пещерами, где от животного человека отделяет лишь прочное противоударное стекло.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сергей Лазарев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лазарев показал сыну обитателей уникального зоопарка в Майами
Интересно?
Поделись с друзьями: