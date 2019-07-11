Лазарев показал сыну обитателей уникального зоопарка в Майами

Последние фото на странице Сергея Лазарева в Instagram рассказывают о великолепном отдыхе музыканта в Майами-Бич, во Флориде (США). Каникулы Сергей проводит вместе с 5-летним сыном Никитой. Судя по репортажам, которые Лазарев ведет с отдыха, он уделяет немало времени наследнику: водит мальчика в кафе, развлекает. На днях отец и сын вместе сходили в уникальный огромный зоопарк Майами, где живут более двух тысяч животных.

Снимок, на котором довольные, улыбающиеся Лазаревы в майках, шортах и бейсболках стоят на фоне вольера со слонами, Сергей подписал следующим образом: «Счастья полные штаны… Решил поделиться с вами еще фотографиями из зоопарка. У нас впереди еще Диснейленд… выкладывать?».

Нужно ли упоминать, что поклонники ответили утвердительно на вопрос своего кумира. «Ждем новых фото! Отличного отдыха и море положительных эмоций!», «Конечно, выкладывать! Ваши красочные истории смотрим и читаем с удовольствием!» — обратились к певцу подписчики.

Отметим, зоопарк Майами устроен так, что животные живут в условиях, максимально приближенных к природным. И они не отделены от посетителей железными клетками. Их разделяют лишь небольшие рвы и заборы. Взрослые и дети, к примеру, могут покормить жирафа, посмотреть, как плавает тигр, охотится гиена или гуляет семейство карликовых бегемотов. Тем, кто хочет посмотреть на опасных хищников вблизи, советуют воспользоваться искусственными пещерами, где от животного человека отделяет лишь прочное противоударное стекло.