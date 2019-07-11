Обвиненный в плагиате Крид продолжает продвигать новый трек «Грехи»

О том, что Егор Крид решил больше не работать с продюсерским центром Black Star, стало известно в середине весны. Егор признался, что перерос такого рода сотрудничество и теперь намерен двигаться дальше самостоятельно. Вскоре музыкант предложил вниманию публики первый сольный трек «Грехи», который сейчас активно продвигает и в Instagram, снимая короткие ролики. В аккаунте Крида появился весьма эротичный сюжет на тему «Грехов». Правда, хейтеры не только не оценили старания рэпера, но и обвинили его в плагиате.

Якобы «Грехи» — почти один в один композиция Джейдена Смита Blue. Сам Крид утверждает, что «не сплагиатил, а вдохновился» треком Джейдена Смита.

«Грехи» вышли в соавторстве с певицей Клавой Кока. В целом Крид экспериментирует и пробует новое для себя звучание. «Озвучивает» душевное смятение и перемены, которые происходят в его жизни. Например, в сингле есть такие слова:

«Я бы изменился, но слишком много на кону.

Я скажу тебе все, что я думаю, но себе я снова совру.

Демоны в голове мне не дают покоя (но я в его плену).

Мне некуда деться. Не узнаю себя. Уже не знаю, кто я?»

Напоминаем: ролик в аккаунте артиста содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.