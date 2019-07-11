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Тимати похвастался очередной эксклюзивной игрушкой

Певец счастлив, что у него в руках оказался столь ценный трофей.

Тимати похвастался очередной эксклюзивной игрушкой
Тимати/instagram.com

Популярный исполнитель Тимати известен своим пристрастием ко всему эксклюзивному, но особенно к игрушкам, на которые он не жалеет денег.

В его коллекции главное место занимают арт-игрушки — медведи — от одного известного бренда. Цена на эти изделия стартует от 380 тысяч рублей, а на лимитированные экземпляры доходит и до миллионов рублей.

Вот и на этот раз рэпер похвастался на своей странице в Instagram очередной эксклюзивной новинкой. Фото, где он держит это «счастье», Тимати сопроводил такой подписью: «Самый ценный трофей именно тот, что никогда и не был в физической продаже».

Счастливый Тимати с игрушкой/instagram.com

Стоит отметить, что таких же арт-медведей теперь собирает и шестилетний сын Евгения Плющенко Саша, видимо, пример, певца оказался заразителен.

Кстати, свою любимую пятилетнюю дочку Алису исполнитель также балует дорогими игрушками, например, подарил ей брендовый сундучок за четыре миллиона рублей.

А скоро количество игрушек в доме еще возрастет. Ведь через несколько месяцев Тимати во второй раз станет отцом.

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Тимати

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Тимати похвастался очередной эксклюзивной игрушкой
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