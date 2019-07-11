Ляйсан Утяшева призвала девушек экспериментировать с внешностью

Ляйсан Утяшева не боится меняться, пробовать что-то новое и экспериментировать. Об этом красноречиво свидетельствуют ее посты в Instagram. Недавно, например, она создала образ, объединив два модных тренда, а именно: надев джинсовые шорты поверх супермодных велосипедок. Кроме того, Утяшева неожиданно для многих стала блондинкой. Преображение спортсменки оценили далеко не все, но сама Ляйсан результатом довольна.

В некотором смысле новый пост бывшей гимнастки можно считать продолжением этой публикации. На этот раз Ляйсан решила призвать своих подписчиц не стоять на месте, а постоянно меняться и не бояться своего преображения.

«Жизнь там, где движение. Что замерло – уже не интересно. И я знаю, ты не «такая». Ты можешь быть любой. Не сковывай себя цепями. Ни в каком возрасте. Будь интересной. Будь разной. Но для этого нужны смелость и дерзость. И я знаю, они есть у каждой женщины», — пишет звезда фанаткам.