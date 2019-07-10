Трегубова показала фигуру в бикини через три месяца после родов

Анастасия Трегубова — не только известная российская телеведущая, актриса, и модель, но и счастливая мама четверых детей. В апреле 2019 года ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале родила мальчика.

Меньше чем через три месяца после родов 36-летняя Трегубова впервые за долгое время опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию в бикини. Телеведущая признается, что ей, конечно, еще есть, к чему стремиться, но в целом она довольна своим внешним видом.

«Наконец-то решилась на фото в купальнике. Итак, фото без фильтров, без фотошопа… Прошло два с половиной месяца после четвёртых естественных родов… Да, ещё не идеальная фигура, нет кубиков на животе, есть лишние килограммы… Но это же нормально???», — подписала снимок Трегубова.

Большинство поклонников оценили стройную фигуру Анастасии спустя несколько месяцев после родов, а также попросили ее не скромничать, ведь многие даже после первой беременности не выглядят так, как она после четвертой.

«Настя, не скромничай, у многих и после первых родов нет такой фигуры, все у тебя хорошо», «Сногсшибательно выглядите, Анастасия», «Кокетничаете», «Фигура прекрасная», «Слушай, твои нынешние параметры большинству в принципе труднодоступны, а если учесть обстоятельства — вообще невероятно! Просто супер», — написали интернет-пользователи в комментариях.