Тодоренко передаст свадебное платье по наследству

После бракосочетания с Владом Топаловым телеведущая хочет оставить наряд для будущих торжеств дочки или внучки.

Регина Тодоренко счастлива после состоявшейся долгожданной свадьбы. Вместе с Владом Топаловым они провели церемонию на итальянском побережье в маленьком городке Сорренто. Звезды не поскупились – по подсчетам, свадьба обошлась в 7 миллионов рублей.

Конечно же, немало денег молодожены потратили и на платье. Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели. По меркам свадебных костюмов это очень мало – обычно на пошив уходит от полугода до года.

«Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера», — написала Регина Тодоренко.

Также телеведущая призналась, что влюбилась в платье слишком сильно. Тодоренко хочет хранить его всю жизнь и сделать семейной реликвией. Звезда готова повлиять на дочку или внучку, чтобы кто-то из них в итоге вышел замуж именно в её свадебном наряде.