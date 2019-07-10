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Тодоренко передаст свадебное платье по наследству

После бракосочетания с Владом Топаловым телеведущая хочет оставить наряд для будущих торжеств дочки или внучки.

Тодоренко передаст свадебное платье по наследству
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко счастлива после состоявшейся долгожданной свадьбы. Вместе с Владом Топаловым они провели церемонию на итальянском побережье в маленьком городке Сорренто. Звезды не поскупились – по подсчетам, свадьба обошлась в 7 миллионов рублей.

Конечно же, немало денег молодожены потратили и на платье. Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели. По меркам свадебных костюмов это очень мало – обычно на пошив уходит от полугода до года.

«Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера», — написала Регина Тодоренко.

Также телеведущая призналась, что влюбилась в платье слишком сильно. Тодоренко хочет хранить его всю жизнь и сделать семейной реликвией. Звезда готова повлиять на дочку или внучку, чтобы кто-то из них в итоге вышел замуж именно в её свадебном наряде.

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Регина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топаловсвадебное платьесвадьба

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Тодоренко передаст свадебное платье по наследству
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