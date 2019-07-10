Шепелев рассказал, как воспитывает сына Жанны Фриске

Телеведущий делает все, чтобы Платон запомнил счастливые мгновения детства на всю жизнь

Дмитрий Шепелев все чаще делится в Instagram моментами из повседневной жизни. Телеведущий воспитывает 6-летнего сына Платона от Жанны Фриске. Шепелев старается наполнить детство мальчика незабываемыми моментами. В то же время ведущий бережет его частную жизнь и не показывает лицо ребенка в социальных сетях.

Дмитрий признался, что ненавязчиво обращает внимание Платона на мелочи, из которых складываются воспоминания. Для телеведущего детство – это пойманная рыба, холод речки и свежая земляника. Поэтому Шепелев старается, чтобы сын запомнил новые цвета, запахи и вкусы, которые окружают его во время каникул.

«Этих коротких эмоций не перечесть, и почти все мои главные детские воспоминания — летние. И я очень хочу, чтобы эти мгновения сделали сына счастливым, и вместе со мной подарили ему чувство свободы, спокойствия и любви», — написал Дмитрий Шепелев.

Подписчики остались в восторге от красивых описаний ведущего. Многие похвалили за правильное воспитание сына. В то же время нашлись и те, кто в комментариях раскритиковали Шепелева. Телеведущий не дает мальчику видеться с бабушкой и дедушкой. Родители Жанны Фриске уверены, что Шепелев забрал все имущество покойной певицы, а однажды просто увезет внука из страны.