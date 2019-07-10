Жанна Бадоева побывала у пластического хирурга в Корее

Фото и видео косметологической процедуры телеведущая разместила у себя в Instagram.

Жанна Бадоева по долгу службы много путешествует. Сейчас 43-летняя телеведущая находится в португальском Лиссабоне, а до этого она была в Южной Корее. Бадоева решила не терять время в Сеуле и посетила клинику пластической хирургии.

Как рассказала на своей странице в соцсети Instagram ведущая программы «Жизнь других», она сходила на процедуру по удалению капиллярной сетки на лице с помощью лазера.

«Сходить в эту клинику для местных жителей все равно что сделать маникюр. Это норма их жизни! Специалисты принимают в день до 50-60 человек, поэтому рука у них набита», — поделилась Бадоева с подписчиками.

Также Жанна опубликовала фото и видео самой процедуры. О том, больно это или не больно, ведущая уточнять не стала, но, судя по тому, как стойко она держалась, все оказалось не так страшно.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Жанну Бадоеву ради эффектного кадра для телевидения подожгли прямо на съемочной площадке программы «Жизнь других» во время посещения врача в Китае.