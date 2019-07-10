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53-летняя Наталья Штурм раскрыла секрет идеального пресса

Певица опубликовала новые фотографии в купальнике.

53-летняя Наталья Штурм раскрыла секрет идеального пресса
Наталья Штурм / global look press

Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм продолжает наслаждаться отдыхом в Болгарии и с удовольствием публикует фотографии из отпуска у себя в соцсетях.

53-летняя певица также не устает хвастаться своим подтянутым и стройным телом. На этот раз Наталья опубликовала в Instagram серию снимков в купальнике и продемонстрировала поклонникам идеальный пресс.

«А почему бы и да?) Какой морской look вам больше понравился? Меняем Купальники на морские платья», — подписала кадры исполнительница.

В комментариях многие поклонники восхитились стройностью и молодостью Штурм, а одна женщина даже поинтересовалась, как артистке удалось добиться такого идеального пресса.

Наталья с радостью ответила подписчице. Певица порекомендовала специальные упражнения на пресс не менее двух раз в неделю с персональным тренером, а также соблюдать диету. Впрочем, быстрого результата ждать не стоит.

Комментарии
Комментарии / www.instagram.com/nataliashturm/

«Эффект появится года через 2, но это того стоит», — добавила Наталья Штурм.

Напомним, ранее 53-летняя певица продемонстрировала подписчикам, как она выглядит без макияжа на отдыхе.

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53-летняя Наталья Штурм раскрыла секрет идеального пресса
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