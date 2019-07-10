Вайкуле объяснила, что связывает её с Пугачевой

Примадонна здорово помогла артистке ещё до того, как та стала известна.

Лайма Вайкуле готовит ежегодный фестиваль в Юрмале. Во время хлопот певица успевает встретиться с друзьями. После скандального проезда по перрону на машине Алла Пугачева наслаждается отдыхом у моря. Примадонна заглянула в гости и к своей старой знакомой.

Ходили слухи, что Лайма Вайкуле обиделась на Пугачеву. Певица не встретила Примадонну на вокзале после скандального выезда той из столицы. Муж Вайкуле Андрей Латковский тогда признался, что лишь посмеялся с возлюбленной над подобной выдумкой.

Лайма Вайкуле заявила, что ничего не может разрушить её дружбу с Аллой Борисовной. Ни скандалы, ни богатая личная жизнь Примадонны никак не влияют на их отношения. Вайкуле благодарна, что Пугачева помогла ей в их первую встречу.

Певица вспомнила, как пыталась попасть на концерт Примадонны. Тогда Алла Борисовна не была достаточно известна, однако билеты на её концерт в Москве быстро раскупили. Лайма Вайкуле хотела вместе с мужем пройти без билетов, но их не пускали. Певица заявила, что они – тоже артисты, только латвийские. Алла Пугачева услышала их и пропустила на выступление бесплатно.