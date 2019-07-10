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Вайкуле объяснила, что связывает её с Пугачевой

Примадонна здорово помогла артистке ещё до того, как та стала известна.

Вайкуле объяснила, что связывает её с Пугачевой
Лайма Вайкуле. Фото: globallookpress

Лайма Вайкуле готовит ежегодный фестиваль в Юрмале. Во время хлопот певица успевает встретиться с друзьями. После скандального проезда по перрону на машине Алла Пугачева наслаждается отдыхом у моря. Примадонна заглянула в гости и к своей старой знакомой.

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Фото
Ничто не может рассорить Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Ходили слухи, что Лайма Вайкуле обиделась на Пугачеву. Певица не встретила Примадонну на вокзале после скандального выезда той из столицы. Муж Вайкуле Андрей Латковский тогда признался, что лишь посмеялся с возлюбленной над подобной выдумкой.

Лайма Вайкуле заявила, что ничего не может разрушить её дружбу с Аллой Борисовной. Ни скандалы, ни богатая личная жизнь Примадонны никак не влияют на их отношения. Вайкуле благодарна, что Пугачева помогла ей в их первую встречу.

Певица вспомнила, как пыталась попасть на концерт Примадонны. Тогда Алла Борисовна не была достаточно известна, однако билеты на её концерт в Москве быстро раскупили. Лайма Вайкуле хотела вместе с мужем пройти без билетов, но их не пускали. Певица заявила, что они – тоже артисты, только латвийские. Алла Пугачева услышала их и пропустила на выступление бесплатно.

«Это был настоящий поступок с ее стороны, после которого я к ней сразу отнеслась как-то особенно тепло. А доверие и дружба зарабатываются временем. Так и у нас с Аллой», — рассказала Лайма Вайкуле порталу Womans Day.

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Вайкуле объяснила, что связывает её с Пугачевой
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