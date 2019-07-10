ЗВЕЗДЫ

Тарасов поделился подробностями празднования дня рождения дочери

Дмитрий Тарасов подарил малышке игрушечный автомобиль, в котором именинница каталась по дому.

Тарасов поделился подробностями празднования дня рождения дочери
Дмитрий Тарасов. Фото: globallookpress

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов души не чают в дочке Милане. 10 июля малышке исполнился год. Модель устроила праздник малышке. Костенко понимала, что первый день рождения скорее оценят гости и родители, чем именинница. Поэтому молодая мама не засиживалась с Миланой допоздна.

Дочь Дмитрия Тарасова. Фото
Родители подари годовалой Милане машину. Скриншот: instagram.com/tarasov23/

Дмитрий Тарасов подарил любимой дочке маленькую белую машину. Игрушечный автомобиль работает на радиоуправлении, поэтому Милана могла кататься на нём по дому.

Праздник организовали для родных и близких друзей. Днем рождения занималась компания, которую нахваливали Анна Седокова и Виктория Боня. Основной цвет торжества был розовый. Милана сидела на троне, а вокруг неё плясали ростовые куклы животных и принцесс.

Дочь Дмитрия Тарасова. Фото
Для Миланы выступали аниматоры и разноцветные пудели. Скриншот: instagram.com/tarasov23/

После малышка переместилась на колени к папе, чтобы посмотреть на шоу. Аниматоры в костюмах персонажей из сказок разыгрывали сценки и создавали фигуры из мыльных пузырей. Затем перед гостями выступили пудели, окрашенные во все цвета радуги. Дрессированные собаки прыгали через обруч и показывали цирковые трюки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день рождения дочкиДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тарасов поделился подробностями празднования дня рождения дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: