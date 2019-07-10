Тарасов поделился подробностями празднования дня рождения дочери

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов души не чают в дочке Милане. 10 июля малышке исполнился год. Модель устроила праздник малышке. Костенко понимала, что первый день рождения скорее оценят гости и родители, чем именинница. Поэтому молодая мама не засиживалась с Миланой допоздна.

Дмитрий Тарасов подарил любимой дочке маленькую белую машину. Игрушечный автомобиль работает на радиоуправлении, поэтому Милана могла кататься на нём по дому.

Праздник организовали для родных и близких друзей. Днем рождения занималась компания, которую нахваливали Анна Седокова и Виктория Боня. Основной цвет торжества был розовый. Милана сидела на троне, а вокруг неё плясали ростовые куклы животных и принцесс.

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После малышка переместилась на колени к папе, чтобы посмотреть на шоу. Аниматоры в костюмах персонажей из сказок разыгрывали сценки и создавали фигуры из мыльных пузырей. Затем перед гостями выступили пудели, окрашенные во все цвета радуги. Дрессированные собаки прыгали через обруч и показывали цирковые трюки.