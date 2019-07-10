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«Я вижу кубики»: Канделаки продемонстрировала результат тренировок

Телеведущая доказала, что прокачать мышцы можно в любом возрасте.

«Я вижу кубики»: Канделаки продемонстрировала результат тренировок
Тина Канделаки. фото: eastnews.ru

Тина Канделаки всегда обладала стройной фигурой. Телеведущая любит выглядеть женственно, не вульгарно, поэтому облачается в кокетливые платья, костюмы ярких цветов, а также любит сочетать пиджаки с легкими юбками миди. Не так давно она продемонстрировала четыре стильных образа на лето. Стоит отметить, что в 43 года звезда много тренируется, чтобы усовершенствовать свою фигуру.

Некоторое время назад Тина поделилась снимком, на котором запечатлена в купальнике. Тогда поклонники заявили, что не видят результатов ее почти каждодневных тренировок. Они посчитали, что телеведущая должна была уже прокачать каждую мышцу своего тела и избавиться от жировых отложений. Канделаки промолчала, но на днях она опубликовала кадры со своих тренировок. В какой-то момент телепродюсер смотрится в зеркало, рассматривая фигуру. «Кажется или я вижу кубики?» — спрашивает знаменитость у тренера. «Все говорили: „Нет! Нельзя! Невозможно! Не будет! Не получится“», — стала восхищаться собой Тина, услышав положительный ответ. Однако тренер заверил, что ей следует еще похудеть. «Еще? Куда больше-то?» — удивилась она.

«Ребята, не опускайте руки! Привести себя в порядок можно в любом возрасте. Нам, людям невысокого роста с плотной мышечной массой, добиться результата сложнее, но мы можем сделать это наверняка», — заверила телеведущая.

Она отметила, что в будущем подробно расскажет о том, как добилась такого результата. Канделаки не стала скрывать, что цели еще не достигла, поэтому продолжит работать над собой. «Для меня достижение необходимых параметров — это год планомерных занятий и правильного питания», — подчеркнула звезда.

Поклонники восхитились упорству Тины. Они не стали отрицать, что видят результаты ее стараний. «Тина ваша фигура изменилась за эти три месяца», «Живот ушел», «Какая Тина крутая! Пример всем нам», «Молодец», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что сейчас также активно тренируются в спортзале и пытаются нарастить мышцы Виктория Боня и Алена Шишкова.

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Канделакиспорт и похудениеТина Канделакитренировка в спортзале

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«Я вижу кубики»: Канделаки продемонстрировала результат тренировок
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