Вдова Доренко поделилась романтичными архивными снимками

Два месяца назад не стало главного редактора радиостанции «Говорит Москва», звезды отечественной журналистики — Сергея Доренко. Он умер 9 мая от разрыва аорты. Молодая супруга журналиста Юлия, воспитывающая двоих детей от Сергея Леонидовича, до сих пор не может оправиться от потери. Каждый пост женщины в Instagram после смерти мужа посвящен именно ему.

В этот раз Юлия решила поделиться теплыми воспоминаниями и редкими снимками их совместного отдыха на Бали в 2013 году. На курорт пара тогда решила поехать без детей, чтобы насладиться поездкой в компании друг друга. Юлия и Сергей арендовали скутер и объездили все интересные места на острове.

«Сейчас, когда я думаю о нас, возвращаюсь именно в эти воспоминания. Мы вдвоём, совсем одни, едем на скутере непонятно где, на какой-то лесной дороге в Убуде, теплый влажный ветер обдувает нас. И так хорошо и спокойно», — написала супруга журналиста на своей странице в Instagram.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что покойному журналисту Сергею Доренко выписали штраф за неправильную парковку спустя неделю после его смерти.