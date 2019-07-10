Семилетняя дочь Бони увлеклась конным спортом

Виктория Боня в 2017 году рассталась с Алексом Смерфитом. Позже она призналась, что бизнесмен не разделял ее планов на будущее. Светская львица мечтал о большой семье, а мужчина оказался к этому не готов. Теперь она сама воспитывает их дочь Анджелину Летицию, но не препятствует ее общению с отцом. Очень часто они приезжают в Монако, где и живет миллионер.

Сейчас Боня много путешествует. Она не скрывает, что за рубежом ей поступает больше предложений сняться в различных проектах, чем в России. При любом удобном случае телеведущая старается брать дочку с собой. На днях она приехала во Францию. Как оказалось, для съемок в возродившейся передаче «Форт Боярд». Перед этим звезда успела провести время с наследницей. Оказалось, что Анджелина увлеклась конным спортом.

На видео, которое опубликовала Боня, девочка скачет на небольшой лошади и умело перескакивает через препятствия под контролем тренера. «Моя доченька серьезно настроена освоить конкур. Я безумно боюсь лошадей!» — написала Виктория в соцсети. Поклонники восхитились тем, что светская львица позволяет своему ребенку развиваться в разных направлениях. Они надеются, что девочка продолжит заниматься конным спортом.

«Виктория, какая же ты молодец! Твой ребёнок живет и развивается вообще по другому. Как же ты постаралась для этого», «Такая же смелая, решительная и целеустремлённая, как мама», «Какая умничка, смелая», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что дочка Бони также занимается гимнастикой. В марте этого года на соревнованиях в Италии она заняла 1 место.