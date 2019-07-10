ЗВЕЗДЫ

Батрутдинов назвал плюсы Бузовой как своей потенциальной жены

Юморист не против «вынужденно» жениться на певице.

Батрутдинов назвал плюсы Бузовой как своей потенциальной жены
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова могут пожениться после нового телепроекта. Фото: globallookpress.com

Совсем скоро телезрителям предстоит увидеть, как Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова пытаются отыскать друг другу пару. В новом проекте ТНТ они встретятся с теми, кто будет претендовать на их сердца, но если ничего не получится, звездной паре придется пожениться.

Батрутдинов отмечает, что он будет совсем не против такой «вынужденной» свадьбы. У Ольги, считает звезда Comedy Club, достаточно плюсов в качестве спутницы жизни. За годы общения он успел хорошо узнать Бузову, поэтому молодая супруга не окажется для него «котом в мешке».

Еще одним важным для юмориста качеством потенциальной супруги является ее организованность. В противовес вечной рассеянности Тимура собранность и целеустремленность Ольги может положительно повлиять на его жизнь.

«А остальное пойму на шоу, что мне в ней нравится как в жене, а что нет», – рассказал Батрутдинов в интервью Cosmo.ru.

Поклонники давно и с нетерпением ждут, когда же Батрутдинов и Бузова станут настоящей парой. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, недавно резидент Comedy объяснил, почему отношения с певицей так и не сложились. Он отметил, что экс-ведущая «Дома-2» долго и тяжело переживала разрыв с Дмитрием Тарасовым, которого очень любила, и он чувствовал, что она еще не отошла от развода.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БузоваБузова и БатрутдиновОльга БузоваОльга Бузова последние новостиТимур Батрутдинов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Батрутдинов назвал плюсы Бузовой как своей потенциальной жены
Интересно?
Поделись с друзьями: