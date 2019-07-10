Батрутдинов назвал плюсы Бузовой как своей потенциальной жены

Совсем скоро телезрителям предстоит увидеть, как Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова пытаются отыскать друг другу пару. В новом проекте ТНТ они встретятся с теми, кто будет претендовать на их сердца, но если ничего не получится, звездной паре придется пожениться.

Батрутдинов отмечает, что он будет совсем не против такой «вынужденной» свадьбы. У Ольги, считает звезда Comedy Club, достаточно плюсов в качестве спутницы жизни. За годы общения он успел хорошо узнать Бузову, поэтому молодая супруга не окажется для него «котом в мешке».

Еще одним важным для юмориста качеством потенциальной супруги является ее организованность. В противовес вечной рассеянности Тимура собранность и целеустремленность Ольги может положительно повлиять на его жизнь.

«А остальное пойму на шоу, что мне в ней нравится как в жене, а что нет», – рассказал Батрутдинов в интервью Cosmo.ru.

Поклонники давно и с нетерпением ждут, когда же Батрутдинов и Бузова станут настоящей парой. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, недавно резидент Comedy объяснил, почему отношения с певицей так и не сложились. Он отметил, что экс-ведущая «Дома-2» долго и тяжело переживала разрыв с Дмитрием Тарасовым, которого очень любила, и он чувствовал, что она еще не отошла от развода.