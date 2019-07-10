Джанабаева отказалась от макияжа на отдыхе

Альбина Джанабаева уже пять лет счастливо живет вместе с Константином Меладзе. Она подарила ему двух сыновей: Константина и Луку. Ранее артист 18 лет прожил в браке с первой женой Ириной. Многие поклонники до сих обвиняют певицу в том, что она увела мужчину из семьи, но сама женщина на подобные слова реагирует спокойно. Артистка ранее заверяла, что ничью семью не разрушала.
Сейчас Альбина отдыхает во Франции. Компанию ей составляет старший сын Константин, а также пес по кличке Арни, которого не так давно приобрел в зоомагазине Меладзе. В отпуске певица устраивает себе утренние пробежки, чтобы оставаться в форме. Она с удовольствием лакомится овощами и морепродуктами. На время отдыха артистка отказалась от макияжа. На снимках 40-летняя Джанабаева продемонстрировала идеально гладкую кожу без морщин.
«Ты такая естественная», «То случай, когда женщина красива и без косметики», «Самая прекрасная», — отозвались подписчики. На этом звезда не остановилась и поделилась видео с моря. На кадрах Альбина в черном бикини плавает в воде, демонстрируя подтянутую фигуру. Поклонники восхитились ее красотой. «Как хорошо вы плаваете!!!! Красота», «Отдыхайте и набирайтесь сил», «Море и Альбина — идеально», — прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что ранее Джанабаева признавалась, что не следит за своим питанием. По словам певицы, когда она хочет похудеть, то пьет много воды и отказывается от всего соленого. Артистка считает, что гречка с огурцами лучше всего способствуют избавлению от лишних килограммов. При этом она всегда подчеркивала, что лучше все делать в комплексе, поэтому от спорта отказываться не следует.