Джанабаева отказалась от макияжа на отдыхе

Альбина Джанабаева уже пять лет счастливо живет вместе с Константином Меладзе. Она подарила ему двух сыновей: Константина и Луку. Ранее артист 18 лет прожил в браке с первой женой Ириной. Многие поклонники до сих обвиняют певицу в том, что она увела мужчину из семьи, но сама женщина на подобные слова реагирует спокойно. Артистка ранее заверяла, что ничью семью не разрушала.

больше по теме Джанабаева вышла на пробежку в трендовых велосипедках Возлюбленная певца Валерия Меладзе старается следить за фигурой, не забывая о пользе утренних тренировок.

Сейчас Альбина отдыхает во Франции. Компанию ей составляет старший сын Константин, а также пес по кличке Арни, которого не так давно приобрел в зоомагазине Меладзе. В отпуске певица устраивает себе утренние пробежки, чтобы оставаться в форме. Она с удовольствием лакомится овощами и морепродуктами. На время отдыха артистка отказалась от макияжа. На снимках 40-летняя Джанабаева продемонстрировала идеально гладкую кожу без морщин.

«Ты такая естественная», «То случай, когда женщина красива и без косметики», «Самая прекрасная», — отозвались подписчики. На этом звезда не остановилась и поделилась видео с моря. На кадрах Альбина в черном бикини плавает в воде, демонстрируя подтянутую фигуру. Поклонники восхитились ее красотой. «Как хорошо вы плаваете!!!! Красота», «Отдыхайте и набирайтесь сил», «Море и Альбина — идеально», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Джанабаева признавалась, что не следит за своим питанием. По словам певицы, когда она хочет похудеть, то пьет много воды и отказывается от всего соленого. Артистка считает, что гречка с огурцами лучше всего способствуют избавлению от лишних килограммов. При этом она всегда подчеркивала, что лучше все делать в комплексе, поэтому от спорта отказываться не следует.