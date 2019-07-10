ЗВЕЗДЫ

Мнение таролога: Виторгана и Нинидзе связывают романтические отношения

Наталья Копнева рассказала, как будут развиваться отношения влюбленных.

Мнение таролога: Виторгана и Нинидзе связывают романтические отношения
Нино Ниндзе и Максим Виторган. фото: eastnews.ru/

Максим Виторган шесть лет прожил в браке с Ксенией Собчак. Они казались идеальной парой до начала этого года. Телеведущая все больше времени стала проводить с Константином Богомоловым, а после драки режиссера с мужем звезды супруги признались, что больше не живут вместе. Они продолжают общаться ради общего сына Платона. Примечательно, что всего пару месяцев назад объявила, что готовится к разводу и актриса Нино Нинидзе. Теперь ходят слухи, что у нее роман с экс-мужем Собчак.

Очевидцы сообщили, что видели актеров вместе в театре на спектакле «Тод». Они сидели рядом в зрительном зале, дав очередной повод считать, что их связывают более серьезные чувства, чем дружба. несмотря на разницу в возрасте в 19 лет. Корреспондент Teleprogramma.pro попытался выяснить у актрисы, насколько правдивы слухи о ее новом романе. Дать комментарий она отказалась, так как в настоящий момент ее мысли якобы заняты лишь разводом с Кириллом Плетневым. Слухи о ее близкой связи с бывшим мужем Собчак она считает явным преувеличением.

Тем временем блогер Лена Миро выразила уверенность, что Нина идеально подходит Виторгану, а таролог Наталья Копнева не сомневается в их романе. Специалист по чтению карт таро подтвердила, что между актерами есть связь. «Да, это так. Виторган встречается с этой дамой. Для них это начало новой жизни и новых отношений. Сам Виторган проявит в этих отношениях все свое мужское начало. Он готов к переменам и хочет начать новую жизнь», — рассказала Копнева. Она отметила, что Максим увлечен своей коллегой, но привлекательность девушки, как ни странно, его настораживает. А вот Нинидзе, по словам таролога, уже даже строит планы на будущее с ним.

«Она готова и принимает его таким, какой он есть. На эмоциональном плане ее все устраивает, и она готова приспособиться и уступить в чем-то. Многообещающие отношения у них», — цитирует Наталью издание WomanHit.

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Виторган и Нинидзезвездные романыМаксим ВиторганНино Нинидзе

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Мнение таролога: Виторгана и Нинидзе связывают романтические отношения
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