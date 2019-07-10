Бекхэмы трогательно поздравили с днем рождения единственную дочь

За двадцать лет брака у Дэвида и Виктории Бекхэмов родились трое сыновей и единственная дочь, которой исполнилось восемь лет. Родители трогательно поздравили Харпер с днем рождения.

Как заявил Дэвид Бекхэм в Instagram, для него нет в мире ничего дороже улыбки дочери. Но ему кажется, что наследница взрослеет слишком быстро. «Что еще может сказать папа, кроме того, что я очень люблю тебя, моя малышка», – отметил знаменитый футболист под снимком со смеющейся Харпер.

Экс-солистка Spice girls еще на днях поделилась в соцсети кадром с девочкой, сделанным в день ее семилетия. А сегодня Харпер получила от матери особенное поздравление. «С днем рождения, моя маленькая девочка. Мама, папа и твои старшие братья шлют тебе множество поцелуев от всего сердца», – пишет Виктория в своем блоге.

Бруклин, Ромео и Круз Бекхэмы, у каждого из которых есть в соцсети собственная страничка, не забыли присоединиться к звездным родителям. Дружно поделившись с подписчиками кадрами с Харпер, они назвали ее самой любимой сестренкой и удивительной девочкой. Братья пожелали Бекхэм-младшей, чтобы этот день рождения стал для нее самым лучшим днем.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, двадцатилетие семейной жизни Дэвид и Виктория отмечали в одном из самых романтичных мест Европы. Супруги отправились в Версальский замок, где поздравили друг друга с фарфоровой свадьбой.