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Дочь Сябитовой выразила недоверие мнению Елены Летучей

Поводом послужила критика экс-ведущей программы «Ревизорро» качества обучения в школе «Останкино ТВ».

Дочь Сябитовой выразила недоверие мнению Елены Летучей
Елена Летучая. Фото: globallookpress

Елена Летучая недавно заявила, что телевизионная школа Ольгой Спиркиной не имеет права называться «Останкино ТВ». По словам телеведущей, студентов обманывают, поскольку у заведения нет документов, которые бы признали его как учебное.

В свою очередь Ольга Спиркина заявила, что Летучая лишь злится без повода. Якобы когда-то она причисляла экс-ведущую «Ревизорро» к собственным ученицам. В конфликт вмешалась дочь Розы Сябитовой. Ксения Сябитова так раз обучалась в школе Спиркиной, а потому уверена, что Елена Летучая врет.

По словам дочери свахи, на телевизионную школу постоянно оказывают давление конкуренты. Даже звонят студентам и запугивают их. Поведение недоброжелателей понятно, ведь из школы «Останкино» вышли известные телеведущие.

«После того, как ее школу закончила Анастасия Ивлеева со своей подругой Юлией Коваль, туда повалил народ. Стали набираться большие группы. После того ,как я эту школу закончила, тоже много народу поперло», — рассказала Ксения Сябитова порталу «Собеседник».

По мнению дочери телевизионной свахи, Елена Летучая просто присоединилась к травле учебного заведения. Ксения Сябитова заметила, телеведущую не берут на работу после ссоры с руководством канала «Пятница», поэтому Летучая стала агрессивнее. Ксения довольна обучением в телевизионной школе и не верит в слова недоброжелателей.

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Елена ЛетучаяКсения СябитоваНастя ИвлееваОльга Спиркинаработа на телевидении

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Дочь Сябитовой выразила недоверие мнению Елены Летучей
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