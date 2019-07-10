ЗВЕЗДЫ

«В ней столько огня!»: Анна Михалкова поделилась мнением о 5-летней дочери

Актриса отметила, что маленькая Лидия совсем не покладистый ребенок, но тем и интересна.

«В ней столько огня!»: Анна Михалкова поделилась мнением о 5-летней дочери
Анна Михалкова / global look press

Анна Михалкова — не только успешная актриса и продюсер, но и счастливая жена, как и мама троих детей. Младшей дочери артистки, Лидии, всего пять лет, однако она уже вовсю показывает характер. О крутом нраве своей малышки 45-летняя Михалкова рассказала на личной странице в соцсети Instagram.

«Ох! Как я люблю эту женщину!! Ее невозможно поцеловать, ей всегда жарко, у неё миллион вопросов, она сторожит меня во сне, она всегда все слышит, хитрит, придумывает, делает большие глаза, когда ей говоришь, что пора спать, и ревнует всех ко всем!!! В ней столько жизни, в ней столько огня!!» — подписала фотографию девочки Анна Михалкова.

Многие подписчики актрисы отметили, что их дети тоже отличаются непростым характером.

Анна Михалкова родила дочь Лидию в 2013 году от своего мужа, бизнесмена Альберта Бакова. Лицо малышки актриса по-прежнему старается не показывать у себя в соцсетях.

Напомним, недавно поклонники дочери Никиты Михалкова отметили, что артистка значительно постройнела и похорошела. Сама Анна ранее объяснила, что ей пришлось сбросить вес из-за проблем со здоровьем.

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Анна Михалковазвездные детиЛидия Михалкова

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«В ней столько огня!»: Анна Михалкова поделилась мнением о 5-летней дочери
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