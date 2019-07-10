Лобода показала, как отдыхает с дочерью на природе

Светлана Лобода по праву считается одной из самых востребованных и привлекательных звезд шоу-бизнеса. На фото, которые певица публикует в соцсети, она предстает в роскошных нарядах и с профессиональным макияжем. Но изредка артистка делится снимками с отдыха, где она выглядит совсем по-домашнему.

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Последний пост Лободы получился именно таким. На кадрах в Instagram звезда и ее старшая дочка Евангелина в компании любимой собаки резвятся на освещенной солнцем поляне с высокой травой в окружении деревьев. Волосы Светланы выглядят растрепанными, а из одежды на ней – шлепанцы и помятая светлая туника.

«Наш прекрасный день», – подписала фото украинская артистка.

Трогательные семейные снимки оценил даже Максим Галкин, ответивший певице, что самые красивые моменты фотограф поймал крайне точно.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, ранее Светлана Лобода признавалась, что очень любит путешествовать вместе с детьми. Годовалая Тильда еще мала, а со старшей наследницей звездная мама просто обожает много разговаривать, устраивать активные прогулки на свежем воздухе или ходить на светские тусовки.