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Лобода показала, как отдыхает с дочерью на природе

Певица и ее старшая дочь порезвились на солнечной поляне.

Лобода показала, как отдыхает с дочерью на природе
Лобода поделилась редкими кадрами. Фото: globallookpress.com

Светлана Лобода по праву считается одной из самых востребованных и привлекательных звезд шоу-бизнеса. На фото, которые певица публикует в соцсети, она предстает в роскошных нарядах и с профессиональным макияжем. Но изредка артистка делится снимками с отдыха, где она выглядит совсем по-домашнему.

Последний пост Лободы получился именно таким. На кадрах в Instagram звезда и ее старшая дочка Евангелина в компании любимой собаки резвятся на освещенной солнцем поляне с высокой травой в окружении деревьев. Волосы Светланы выглядят растрепанными, а из одежды на ней – шлепанцы и помятая светлая туника.

«Наш прекрасный день», – подписала фото украинская артистка.

Трогательные семейные снимки оценил даже Максим Галкин, ответивший певице, что самые красивые моменты фотограф поймал крайне точно.

Фото: Instagram@lobodaofficial

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, ранее Светлана Лобода признавалась, что очень любит путешествовать вместе с детьми. Годовалая Тильда еще мала, а со старшей наследницей звездная мама просто обожает много разговаривать, устраивать активные прогулки на свежем воздухе или ходить на светские тусовки.

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Лобода показала, как отдыхает с дочерью на природе
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