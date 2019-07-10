36-летняя Рудова похвасталась стройными ногами в ультракороткой юбке

Актриса продолжает вспоминать свою пятидневную поездку в Нью-Йорк.

На днях российской актрисе Наталье Рудовой исполнилось 36 лет. Свой праздник артистка вместе с друзьями решила отметить в Нью-Йорке, причем торжество растянулось аж на пять дней.

Рудова уже вернулась в Россию, но по-прежнему продолжает публиковать в соцсети атмосферные видео и фото из американского мегаполиса.

На одном из снимков 36-летняя актриса позирует на одной из улиц Нью-Йорка в черном топе, черном же пиджаке и ультракороткой джинсовой юбке, демонстрирующей длинные стройные ноги знаменитости.

«Кошка», — похвалила сама себя в подписи к фото в Instagram Наталья.

Реакция поклонников не заставила себя ждать. Большинство фанатов оценили новый снимок любимой актрисы и отметили ее стройную фигуру.

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«Красотка», «Наташа, ты очень красивая девушка, твоя фигура роскошна и соблазнительна!», «Ножки отпад», «Чем старше — тем моложе и красивее!!, «Какие ноги!», «Фигура огонь», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее звезда отечественного кино призналась, что ее страница в Instagram – лишь набор красивых картинок, но никак не личный дневник. Рудова заявила, что не готова делиться интимными подробностями своей жизни с незнакомыми людьми.