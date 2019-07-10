ЗВЕЗДЫ

Андрей Макаревич признался, что является миллионером

Певец дал откровенное интервью Ксении Собчак.

Андрей Макаревич признался, что является миллионером
Андрей Макаревич. Фото: globallookpress

В рамках Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» его звездная ведущая пришла в гости к Андрею Макаревичу. Визит светская львица приурочила к 50-летию группы «Машина времени». Она подчеркнула, что коллектив является одним из самых успешных рок-проектов в России. Впрочем, Макаревич скромнее оценил нынешнюю музыкальную востребованность.

«Мы далеко не самая зарабатывающая группа, мы не «Ленинград», — сказал артист.

Андрей Макаревич признался, что гонорары делятся поровну между участниками их рок-бэнда. Музыканты, приглашенные на отдельные выступления команды, зарабатывают меньше.

Андрей Макаревич и Ксения Собчак
Макаревич делит поровну гонорар между участниками «Машины времени». Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Ксения Собчак попыталась надавить, чтобы выяснить точные гонорары звезд. Макаревич уклончиво ответил, что не считает гонорары, так как этим занимается бухгалтер. «Меня тошнит от цифр! Я рад, что не должен этим заниматься!» — сказал певец.

Все же Собчак выудила из солиста «Машины времени» признание о состоянии его банковского счета. «Ну, миллион, наверное, есть», — согласился Андрей Макаревич. Ксения Собчак еще раз подчеркнула для верности, что артист может считать себя миллионером, на что тот скромно согласился. Судя по упоминанию в разговоре путешествий и количеств выступлений группы в течение года, речь явно идет не о рублях.

При этом певец заявил, что принципиально не зарабатывает на всякого рода «семейных» выступлениях. «Машина времени» избегает свадеб, корпоративов и дней рождения. Исключения делаются только для близких друзей и то в качестве подарка.

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Андрей Макаревичвысокий гонораргруппа «Машина времени»Ксения Собчакшоу "Осторожно Собчак"

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Андрей Макаревич признался, что является миллионером
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