Первое фото из отпуска: Водянова показала фигуру в белом бикини

Наталья Водянова с 17 лет работает моделью. Она родилась в Нижнем Новгороде и благодаря своим внешним данным была замечена известным модельным агентством и приглашена в Париж. Именно там девушка теперь живет и воспитывает пятерых детей. Более того, она покорила мировые подиумы и теперь дружит со многими именитыми дизайнерами. Мужем Натальи стал известный бизнесмен Антуан Арно, его отец Бернар Арно является долларовым миллиардером.

Несмотря на то, что Водянова уже имеет состояние, она продолжает активно работать и организовывать благотворительные мероприятия. Недавно во Франции прошла Неделя моды. Почти на каждом показе нижегородская Золушка, как многие ее называют, была в центре внимания. Девушка появлялась на публике в экстравагантных нарядах. Но на днях модель пропала из поля зрения поклонников. Оказалось, что она с семьей отправилась в отпуск в Испанию.

«Я только что вернулся на Землю с небес… Впервые в жизни я провел три дня один, в отпуске, используя свой телефон только для того, чтобы фотографировать и разговаривать с моими детьми и Антуаном. Забота о маленькой девочке внутри меня, которую я всегда ставлю последней в списке», — написала Наталья.

Она поделилась снимком, на котором запечатлена в белом бикини с причудливыми шортами-трусиками с рюшами. Девушка позировала на лежаке у бассейна. Также модель отказалась от макияжа, чтобы дать коже отдохнуть. Эти дни Водянова много гуляла, загорала и ела различные деликатесы. Поклонники пришли в восторг от снимка. «Красивые розовые очки: это ретро-шик», «Рад слышать это, Ната, ты так много работаешь. Звучит, как рай», «Иногда тебе нужно время для себя! Испания всегда отличное место», «Красавица, наслаждайся», — прокомментировали пост подписчики.