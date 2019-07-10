В короне и платье с перьями: Савельева поделилась архивным фото

Певица решила почистить телефон от ненужных файлов, но нашла там много интересного.

Появление необычного снимка в «Инстаграме» певица Саша Савельева объяснила тем, что накануне решила почистить свой телефон от ненужных фотографий и видео. И обнаружила в хранилище много занимательных файлов.

«Нашла такое количество офигенных картинок. Буду постепенно делиться ими с вами, такие крутые воспоминания. Фото 5 декабря 2017 года. Фотосет группы „Фабрика“», — написала Саша. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в золотой короне с камнями и черном платье с перьями. Образ дополнил яркий макияж.

Поклонники пришли в восторг от фото. Многие так и не смогли решить, когда Савельева выглядела лучше — до родов или после. «Очень красивая фотография», «Саша! Вы невероятная красотка! И год не имеет значение», «Без челки вам лучше», «Роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ради материнства певица покинула группу «Фабрика». Взял декретный отпуск и ее муж. Супруги даже признались, что решили разделить родительские обязанности.

Напомним, Саша Савельева уже девять лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Долгое время влюбленные мечтали о ребенке. 27 марта певица родила первенца. Почти всю беременность она скрывала свое интересное положение. Роды прошли в одной из столичных клиник и обошлись паре в полтора миллиона рублей. Сына супруги назвали Леоном. Сафонов с удовольствием помогает жене воспитывать малыша.

Не так давно Саша призналась, что не понимает тех женщин, которые устают от роли матери. Не удивительно, что певица даже стала «Мамой года» в одноименной премии. Все свободное время артистка проводит с наследником. В соцсети они периодически делится снимками, на которых запечатлена с коляской. Савельева быстро похудела после родов, поэтому поклонники не могут налюбоваться на ее фигуру.