Ради нового ролика Гарик Харламов примерил «волосатый» образ

Юморист предстал в соцсети с бородой и пышной шевелюрой.

Совсем недавно Гарик Харламов почти каждую свою публикацию в Instagram посвящал Ларисе Гузеевой и ее программе «Давай поженимся». Теперь, видимо, троллить телесваху артисту надоело. Накануне он опубликовал видео с котенком, а теперь решил поделиться с подписчиками собственным снимком.

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Звезда Comedy Club решил предстать перед фанатами в новом, неожиданном облике. Он опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен с окладистой бородой и длинными волосами, перетянутыми на лбу ленточкой.

«Волосатое настроение», – отметил Харламов в подписи к посту.

Необычный имидж понравился поклонникам, юмористу даже предложили всерьез задуматься о том, чтобы выглядеть так всегда. «Гарик, меняй внешность, очень идет», «Из носа красиво струятся!», «Выглядишь лучше, чем обычно», – высказались комментаторы страницы.

Ранее Гузеева намекнула, что Харламову придется ответить за издевательские шутки в ее адрес. После очередного смешного ролика, который артист разместил в соцсети, телеведущая в собственном блоге заявила, что все «гадости», сделанные человеком незнакомым людям, непременно вернутся к нему самому.