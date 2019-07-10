Стоянов рассказал, чего ему бы никогда не простил Олейников

Юморист Юрий Стоянов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своем друге, партнере по программе «Городок» Илье Олейникове, а также о том, что тот ему бы никогда не простил. Напомним, Олейников скончался в 2012 году. После этого юмористическая программа с их участием была закрыта.

«Он бы мне никогда не простил, если бы я ушел из профессии. Если бы пропал с радаров. Для него самое страшное, если бы я ничего не делал. Забыли бы меня – забыли и его. Любой проект, в котором я сейчас участвую, подразумевает, что мы как бы делаем это вдвоем. Мы были вместе на протяжении 25 лет. Двадцать лет делали программу «Городок». Вышло практически пятьсот выпусков», — сказал Стоянов.

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Интересно, что Стоянов и Олейников родились в один день – 10 июля. Только с разницей в десять лет. При этом у актеров был лишь один совместный опыт празднования дня рождения, который, правда, ничем хорошим не завершился.

«Мне тогда было тридцать с небольшим лет. Илюше, соответственно, на десять лет больше. На нашем дне рождения были совершенно разные аудитории. Мои друзья не знали его друзей. Пришла вся Илюшина еврейская компания. Причем, им пришлось раскошелиться на два подарка — для него и для меня. В итоге нам подарили какое-то барахло. Тогда мы сказали друг другу, что вместе больше дни рождения отмечать не будем», — заявил актер.