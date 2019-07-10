Теперь с каре: Шишкова впервые за долгое время сменила имидж

Алена Шишкова одно время встречалась с рэпером Тимати. Она даже подарила артисту дочку Алису, но свадьбу они так и не сыграли. Вскоре после появления наследницы влюбленные расстались. Модели несколько раз приписывали романы с известными мужчинами, но она предпочитает хранить личную жизнь в тайне. В последнее время девушка много путешествует и снимается в различных проектах.

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Несколько недель назад стало известно, что Шишкова лишилась своего бизнеса. Подруга предала девушку, завладев ее лейблом White Star. Блондинка теперь готовится судиться с экс-подругой. Тем временем она делает все, чтобы выглядеть идеально. Алена недавно решила удлинить верхние зубы, сделала перманентный макияж губ и начала усиленно тренироваться, чтобы нарастить мышцы.

На этом она не остановилась. Экс-избранница рэпера побывала в салоне красоты и сменила имидж. Она подстригла свои волосы и сделала их еще светлее, чем раньше. На новом фото модель предстала с каре. Мастер завил локоны, придав образу женственности. «Время перемен!», — написала она. Ранее Алена наращивала волосы, но похоже, что теперь она хочет выглядеть более стильно. Одни поклонники восхитились ее новой прической, а другие считают, что девушка зря отказалась от длинных локонов.

«Нууу нееет, зачееем? Такие волосы были», «Вам безумно идёт новая стрижка», «Да это парик , в сторис видно! Тем более у Алёны не такие густые волосы», «С чего вы взяли? У неё было наращение, которое она отстригла. Укладка и средства фиксации позволяют вам видеть „как будто парик“», «Мне одной жалко шикарные волосы?», «Очень стильно с короткими», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что раньше Шишкова владела салоном красоты. Теперь, когда у нее отняли бизнес, она наведалась в салон к известному стилисту в центре Москвы.