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Камынина ощутила свою «привлекательность» лишь к сорока годам

Актриса из сериала «Интерны» только недавно смогла справиться с комплексами.

Камынина ощутила свою «привлекательность» лишь к сорока годам
Светлана Камынина (Фото: Instagram.com/actresskamynina)

В недавнем интервью Светлана Комынина из сериала «Интерны» призналась, что вполне довольна своим возрастом и не переживает из-за того, что в январе ей исполнилось сорок лет. Лишь недавно актрисе удалось справиться с комплексами. По словам знаменитости, в более юные годы она не ощущала той уверенности в себе, которая появилась у нее сейчас.

«Я стала нравиться молодым людям, что удивительно. Наверное, их привлекает еще и опыт. И это прекрасно», — приводит woman.ru слова Светланы Камыниной.

Актриса не скрывает: сейчас она ощущает себя «привлекательной женщиной». При этом Светлана никогда не считала себя соблазнительницей. Но, несмотря на это, она готова открывать в себе новые грани и таланты. Так, знаменитость увлекалась танцами на пилоне, последовав совету наставнику проекта «Танцы» на ТНТ Мигеля. По словам актрисы, именно он отправил ее на пилон. Камынину убедили в том, что благодаря занятиям у нее разовьется гибкость и грация. Светлана добавила, что не стесняется демонстрировать себя в бикини, так как обладает «хорошей фигурой».

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звездный стильСветлана Камынинасериал «Интерны»

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Камынина ощутила свою «привлекательность» лишь к сорока годам
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