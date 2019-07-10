Камынина ощутила свою «привлекательность» лишь к сорока годам

В недавнем интервью Светлана Комынина из сериала «Интерны» призналась, что вполне довольна своим возрастом и не переживает из-за того, что в январе ей исполнилось сорок лет. Лишь недавно актрисе удалось справиться с комплексами. По словам знаменитости, в более юные годы она не ощущала той уверенности в себе, которая появилась у нее сейчас.

«Я стала нравиться молодым людям, что удивительно. Наверное, их привлекает еще и опыт. И это прекрасно», — приводит woman.ru слова Светланы Камыниной.

Актриса не скрывает: сейчас она ощущает себя «привлекательной женщиной». При этом Светлана никогда не считала себя соблазнительницей. Но, несмотря на это, она готова открывать в себе новые грани и таланты. Так, знаменитость увлекалась танцами на пилоне, последовав совету наставнику проекта «Танцы» на ТНТ Мигеля. По словам актрисы, именно он отправил ее на пилон. Камынину убедили в том, что благодаря занятиям у нее разовьется гибкость и грация. Светлана добавила, что не стесняется демонстрировать себя в бикини, так как обладает «хорошей фигурой».