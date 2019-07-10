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Николаев запечатлел Пугачеву на фото с юной поклонницей

Примадонна продолжает свой отдых на Рижском взморье.

Николаев запечатлел Пугачеву на фото с юной поклонницей
Пугачева не забывает в Латвии фотографироваться с поклонниками/globallookpress.com

Алла Пугачева, которая отдыхает в Юрмале со своими родными, не забывает фотографироваться с юными поклонниками. Так, на одной из фанатских страничек Примадонны появилась фотография, где супруга юмориста Максима Галкина изображена в обществе девочки.

Выяснилось, что Примадонна в один из дней посетила вместе со своим давним другом, композитором Игорем Николаевым, выступление московского театра оперетты. Там-то к ней и подошла одна из поклонниц. Совместный снимок сделал не кто иной, как Игорь Николаев.

«Просто мы сидели вместе на выступлении московского театра оперетты, и Лиза попросила незнакомого «дядю» (Игоря Николаева) сфотографировать ее с Аллой Борисовной», — гласит надпись под фотографией.

Добавим, что снимок сделан в Дзинтари. Это часть Рижского взморья и Юрмалы, расположенная примерно в 21 километре к западу от Риги. Дзинтари считается одним из самых престижных в Латвии районов проживания, застроенный виллами и особняками. Именно здесь находится огромный коттедж, который снимает на лето семейство Пугачевой и Галкина. Также название «Дзинтари» носит знаменитый концертный зал.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиДзинтариИгорь НиколаевЮрмала

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Николаев запечатлел Пугачеву на фото с юной поклонницей
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